В Киеве авто врезалось в дерево: водитель в больнице
21 марта, 2019, 22:51
В Днепровском районе города Киева Geely врезалось в дерево
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Водитель на ул. Миколайчука не справился с управлением и врезался в дерево.
Как оказалось впоследствии, мужчине стало плохо во время движения. Медики после осмотра водителя госпитализировали.
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