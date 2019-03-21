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В Киеве авто врезалось в дерево: водитель в больнице

В Днепровском районе города Киева Geely врезалось в дерево

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель на ул. Миколайчука не справился с управлением и врезался в дерево.

Как оказалось впоследствии, мужчине стало плохо во время движения. Медики после осмотра водителя госпитализировали.

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