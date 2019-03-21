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В Казахстане протестуют против переименования столицы


фото: azh.kz
В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, которые выступали против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет.

Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тыс. Подписей.

Десятки людей собрались 21 марта, в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей.

Спор с одним из участников митинга привел к дракам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.

  • Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
  • Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
  • 20 марта глава сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
  • 19 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан.
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