В Казахстане протестуют против переименования столицы
21 марта, 2019, 11:19
В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, которые выступали против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет.
Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тыс. Подписей.
Десятки людей собрались 21 марта, в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей.
Спор с одним из участников митинга привел к дракам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта глава сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны.
- 19 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку в Конституцию, чтобы переименовать столицу Астану на Нурсултан.
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