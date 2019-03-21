В Казахстане протестуют против переименования столицы

21 марта, 2019, 11:19

В столице Казахстана Астане полиция задержала около 20 человек, которые выступали против переименования города в Нурсултан - в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что пока формальная процедура не завершена, некоторые жители Астаны выступили против переименования столицы в четвертый раз менее чем за 60 лет.

Онлайн-петиция против переименования содержит более 30 тыс. Подписей.

Десятки людей собрались 21 марта, в четверг утром на площади перед мэрией Астаны, чтобы выразить несогласие с решением властей.

Спор с одним из участников митинга привел к дракам, после чего полиция задержала практически всех протестующих.