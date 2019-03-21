В каких отраслях легче всего найти работу, а где - тяжелее всего. Инфографика о рынке труда Украины в 2018 году

21 марта, 2019, 11:43

Наибольшее количество вакансий в 2018 году было в отраслях продаж, ИТ, телекома и маркетинга

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международным кадровым порталом HeadHunter Украина.

Согласно ему, в прошлом году на рынке труда Украины наблюдались и подъем, и спад.

Более половины опрошенных агентством в рамках исследования, характеризуя ситуацию в отрасли, где работает их компания, назвали ее стабильной или отмечали некоторый рост и положительную динамику.

Региональная структура вакансий и резюме в прошлом году осталась без изменений.

В топ-5 областей вошли Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

В разрезе городов наибольшее количество как вакансий, так и резюме было представлено в столице.

Согласно исследованию, конкуренция на рынке труда в стране в 2018 году находилась преимущественно на уровне 3-4 человека на одно вакантное место (hh-индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий).

Рост нагрузки на одно вакантное место - до 5 человек - зафиксировано в октябре-декабре.

Кроме того, анализ рынка труда по отраслям показал: самая высокая конкуренция в последние годы остается в категории "высший менеджмент" - почти 15 человек на одно вакантное место.

В топ-5 также вошли "добыча сырья," начало карьеры, студенты", "юристы", "искусство, медиа, развлечения".

Эти сферы были высококонкурентными и в 2017-м, однако в 2018-м нагрузка на одно вакантное место возросла.

Минимальная конкуренция в прошлом году наблюдалась в таких сферах, как "автомобильный бизнес", "консультирование", "страхование", "инсталляция и сервис", "рабочий персонал".

Согласно исследованию, в 2018 году в стране произошло повышение заработных плат.

По словам работодателей, у 50% компаний зарплаты повысили всем сотрудникам, еще почти трети - повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план / KPI.

По сравнению с предыдущим годом выросло количество работодателей, которые увеличили размер заработной платы сотрудников независимо от производительности труда.

А привязывать зарплаты к эффективности работы сотрудника стали реже. В большинстве компаний систему выплат бонусов и премий в 2018 году не пересматривали.