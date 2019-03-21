В каких отраслях легче всего найти работу, а где - тяжелее всего. Инфографика о рынке труда Украины в 2018 году
Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного международным кадровым порталом HeadHunter Украина.
Согласно ему, в прошлом году на рынке труда Украины наблюдались и подъем, и спад.
Более половины опрошенных агентством в рамках исследования, характеризуя ситуацию в отрасли, где работает их компания, назвали ее стабильной или отмечали некоторый рост и положительную динамику.
Региональная структура вакансий и резюме в прошлом году осталась без изменений.
В топ-5 областей вошли Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.
В разрезе городов наибольшее количество как вакансий, так и резюме было представлено в столице.
Согласно исследованию, конкуренция на рынке труда в стране в 2018 году находилась преимущественно на уровне 3-4 человека на одно вакантное место (hh-индекс - соотношение количества резюме к количеству вакансий).
Рост нагрузки на одно вакантное место - до 5 человек - зафиксировано в октябре-декабре.
Кроме того, анализ рынка труда по отраслям показал: самая высокая конкуренция в последние годы остается в категории "высший менеджмент" - почти 15 человек на одно вакантное место.
В топ-5 также вошли "добыча сырья," начало карьеры, студенты", "юристы", "искусство, медиа, развлечения".
Эти сферы были высококонкурентными и в 2017-м, однако в 2018-м нагрузка на одно вакантное место возросла.
Минимальная конкуренция в прошлом году наблюдалась в таких сферах, как "автомобильный бизнес", "консультирование", "страхование", "инсталляция и сервис", "рабочий персонал".
Согласно исследованию, в 2018 году в стране произошло повышение заработных плат.
По словам работодателей, у 50% компаний зарплаты повысили всем сотрудникам, еще почти трети - повысили только тем, кто выполнил или перевыполнил план / KPI.
По сравнению с предыдущим годом выросло количество работодателей, которые увеличили размер заработной платы сотрудников независимо от производительности труда.
А привязывать зарплаты к эффективности работы сотрудника стали реже. В большинстве компаний систему выплат бонусов и премий в 2018 году не пересматривали.
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