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В Европарламенте проведут дебаты по поводу российской оккупации Крыма

На следующей неделе в Европарламенте состоятся пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма

Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.

"Важный итог вчерашнего мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе - на следующей неделе в Европарламенте пройдут пленарные дебаты по пятой годовщине российской оккупации Крыма. Весь мир снова услышит, что Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.

Напомним, что в Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России.

 

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