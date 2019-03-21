В Европарламенте проведут дебаты по поводу российской оккупации Крыма
21 марта, 2019, 18:48
На следующей неделе в Европарламенте состоятся пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма
Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в Twitter.
"Важный итог вчерашнего мини-саммита Украина - ЕС в Брюсселе - на следующей неделе в Европарламенте пройдут пленарные дебаты по пятой годовщине российской оккупации Крыма. Весь мир снова услышит, что Крым - это Украина!" - говорится в сообщении.
Напомним, что в Европарламенте призвали страны ЕС закрыть порты для кораблей России.
Важный результат вчерашнего мини-саммита Украина-ЕС в Брюсселе - на следующей неделе в Европарламенте состоятся пленарные дебаты в связи с пятой годовщиной российской оккупации Крыма.- Петр Порошенко (@poroshenko) 21 марта 2019 г.
Весь мир еще раз услышит, что Крым - это Украина! # КримЦеУкраина pic.twitter.com/EIB23quyDV
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