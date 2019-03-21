В ЕС подтвердили готовность предоставить Украине транш на 500 млн евро - Минфин

21 марта, 2019, 11:03

В Европейском Союзе подтвердили, что готовы продолжать кредитную программу с Украиной и выдать правительству второй транш в размере 500 млн евро

Об этом сообщили представители ЕС во время встречи с членами украинского Кабмина в Брюсселе, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", - отметила Маркарова.