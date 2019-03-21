В ЕС подтвердили готовность предоставить Украине транш на 500 млн евро - Минфин
Об этом сообщили представители ЕС во время встречи с членами украинского Кабмина в Брюсселе, сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", - отметила Маркарова.
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Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова сообщала, украинское правительство и парламент выполнили 7 из 12 условий, которые необходимы для получения Украиной транша макрофинансовой помощи от ЕС в размере € 500 млн.
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Отметим, что макрофинансовую поддержку Украины Европейский Союз предоставляет в виде займов. Точная процентная ставка транша будет известна при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2%. Средства поступят в государственный бюджет.
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12 февраля Макарова заявила, что вторая часть макрофинансовой помощи от Европейского Союза поступит в конце марта.
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Также Маркарова рассказала, что международные партнеры Украины обеспокоены решением Конституционного Суда, который признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, и поднимают этот вопрос на всех встречах. Тогда Маркарова пояснила, что МВФ не отменил транш, но направит в Украину миссию для просмотра программы.
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