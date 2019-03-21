В Белом доме отказались предоставить документы о переговорах Трампа и Путина
21 марта, 2019, 21:40
Белый дом отклонил запрос демократов о предоставлении документов, связанных с переговорами президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина
Об этом сообщает The Hill .
"Дипломатические сообщения президента являются конфиденциальными, а запрос предоставить эти данные выходит за пределы законной сферы расследования Конгресса", - сказали в Белом доме.
- Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил очередную встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за того, что Россия не вернула Украине захваченных моряков и судна.
- В Белом доме заявили, что запланированные ранее переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным были отменены, и разговор о переносе ни велся.
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