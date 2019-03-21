Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения. По данным разведки 20 марта огнем двое оккупантов было ликвидировано и пятеро ранены. Также уничтожен склад с боеприпасами и один военный автомобиль противника.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского; из снайперского оружия - в районе Марьинки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты стреляли из минометов и гранатометов - в районе Новолуганского; из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Старого Айдара; из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Катериновки; из минометов и вооружения боевой машины пехоты - в районе Троицкого; из минометов 82-го калибра - вблизи Песчаного и Станицы Луганской; с противотанкового ракетного комплекса - в районе Хутора Свободного. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.
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