Украинцы - на первом месте в мире по уровню недоверия к власти. Исследование Gallup

21 марта, 2019, 12:48

Граждане Украины имеют самый низкий в мире уровень доверия к власти в своем государстве

Об этом сообщает американская аналитически-консультативная компания Gallup

"Только 9% жителей имеют доверие к национальному правительству, это самый низкий уровень доверия в мире второй год подряд", - говорится в исследовании.

Это намного ниже среднего показателя, обращают внимание в компании.

Аналитики Gallup указывают, что при президентстве Виктора Януковича доверие к власти не превышало 24%.

В начале президентства Петра Порошенко появились признаки восстановления доверия украинцев к власти, тогда 24% были уверены в собственном правительстве и 48% одобряли работу Порошенко.

Однако уже с 2015 года доверие не превышало 14%, отмечают специалисты.