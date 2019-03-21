Укравтодор разрабатывает проект объездной дороги вокруг Борисполя

21 марта, 2019, 13:58

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт с Консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта прокладки объездной дороги г. Борисполь

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора в Facebook.

По результатам тендера, консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC, говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках контракта предусматривается выбор оптимального варианта проекта дороги, учитывая экономические, социальные, экологические факторы.

По данным пресс-службы, новая дорога будет иметь 1б категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 км / ч.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18, говорится в сообщении.

Отмечается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тыс. авто в сутки, но и позволит улучшить экологическую ситуацию и уменьшит количество аварий.

Подготовка технкико-экономического обоснования финансируется за счет займа Всемирного банка. Согласно условиям контракта, ТЭО может быть готово к декабрю этого года, отмечают в Укравтодоре.