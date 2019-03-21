У Зеленского заявили о фейковых интервью с шоуменом в газетах

21 марта, 2019, 13:05

В команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, заявили о появлении газет, содержащих фейковые статьи о комике

Соответствующее заявление опубликовали в Facebook.

"Утренние истории: нынешняя власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж "желтых страниц", на которых дерзко поливает Зеленского фейковой грязью и переносит выборы на месяц назад. Даже комментарии давать смешно - такая "утренняя сказка" от политической элиты!", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского.