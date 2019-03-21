//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Зеленского заявили о фейковых интервью с шоуменом в газетах


фото: picdeer
В команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, заявили о появлении газет, содержащих фейковые статьи о комике

Соответствующее заявление опубликовали в Facebook.

"Утренние истории: нынешняя власть не выдерживает конкуренции и решает заказать тираж "желтых страниц", на которых дерзко поливает Зеленского фейковой грязью и переносит выборы на месяц назад. Даже комментарии давать смешно - такая "утренняя сказка" от политической элиты!", - говорится в сообщении на странице команды В.Зеленского.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать