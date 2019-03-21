//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У меня с Порошенко нейтральные отношения, - Аваков


фото: censor.net
Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал отношения с президентом Украины Петром Порошенко

Об этом Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, чем обусловлен конфликт с Порошенко. Аваков ответил, что "Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае этого не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный".

Аваков отметил, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту, ведь есть отдельным институтом в рамках правительства.

"У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики. Отсюда и корни конфликта. Сейчас у нас с ним нейтральные отношения", - добавил он.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать