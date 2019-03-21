У меня с Порошенко нейтральные отношения, - Аваков

21 марта, 2019, 11:34

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал отношения с президентом Украины Петром Порошенко

Об этом Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Гордон спросил, чем обусловлен конфликт с Порошенко. Аваков ответил, что "Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае этого не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный".

Аваков отметил, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту, ведь есть отдельным институтом в рамках правительства.

"У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики. Отсюда и корни конфликта. Сейчас у нас с ним нейтральные отношения", - добавил он.