У меня с Порошенко нейтральные отношения, - Аваков
Об этом Аваков рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
Гордон спросил, чем обусловлен конфликт с Порошенко. Аваков ответил, что "Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно все, и он на ключевых позициях хотел иметь людей, которых полностью на 100% понимал. Но в данном случае этого не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный".
Аваков отметил, что министр внутренних дел не должен подчиняться президенту, ведь есть отдельным институтом в рамках правительства.
"У Петра Алексеевича на это совсем другой взгляд, более патриархально-традиционный, в духе советско-украинской политики. Отсюда и корни конфликта. Сейчас у нас с ним нейтральные отношения", - добавил он.
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