Суд в Лондоне запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов

21 марта, 2019, 18:45

В Английском коммерческом суде прошли слушания по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Нафтогазом и Газпромом на территории Англии и Уэльса

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий. В частности, суд обязал Газпром дополнительными обязательствами по поводу не сокрытия и не вывода своих активов с юрисдикцией Англии и Нидерландов. Кроме того, Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе отметили, что это не отменяет обязанностей Газпрома насчет не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии.

"Если Газпром будетуклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома. В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам Газпрома, которые были "заморожены" по требованию Нафтогаза в рамках пресечения. "Решение Английского коммерческого суда на это производство не влияет", - говорится в сообщении.

В Нафтогазе напомнили, что в сентябре 2018 г. Нафтогаз подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле. Газпром решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе. Вскоре ожидается решение.