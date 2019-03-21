Субсидии. Рева обратился к украинцам, которые имеют старые отопительные котлы

21 марта, 2019, 18:59

"Не стоит ожидать", что государство будет компенсировать стоимость коммунальных услуг со сверхвысокими показателями потребления

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Радио НВ.

"Вы меня простите, но 500 кубов в месяц на отопление жилья - это "круто". Я думаю, что это в первую очередь связано с качеством котла, это еще советского типа - АГВ, они абсолютно могут такую цифру предоставлять. <. ..> Но сидеть и ждать, что 500 кубов государство будет оплачивать, я бы не советовал", - сказал Рева.

Министр посоветовал гражданам Украины, которые имеют старые отопительные котлы, воспользоваться программой "Энергоэффективность" для их замены.