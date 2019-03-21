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Субсидии. Рева обратился к украинцам, которые имеют старые отопительные котлы

"Не стоит ожидать", что государство будет компенсировать стоимость коммунальных услуг со сверхвысокими показателями потребления

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Радио НВ.

"Вы меня простите, но 500 кубов в месяц на отопление жилья - это "круто". Я думаю, что это в первую очередь связано с качеством котла, это еще советского типа - АГВ, они абсолютно могут такую цифру предоставлять. <. ..> Но сидеть и ждать, что 500 кубов государство будет оплачивать, я бы не советовал", - сказал Рева.

Министр посоветовал гражданам Украины, которые имеют старые отопительные котлы, воспользоваться программой "Энергоэффективность" для их замены.

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