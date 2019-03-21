Субсидии. Рева обратился к украинцам, которые имеют старые отопительные котлы
21 марта, 2019, 18:59
"Не стоит ожидать", что государство будет компенсировать стоимость коммунальных услуг со сверхвысокими показателями потребления
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, передает Радио НВ.
"Вы меня простите, но 500 кубов в месяц на отопление жилья - это "круто". Я думаю, что это в первую очередь связано с качеством котла, это еще советского типа - АГВ, они абсолютно могут такую цифру предоставлять. <. ..> Но сидеть и ждать, что 500 кубов государство будет оплачивать, я бы не советовал", - сказал Рева.
Министр посоветовал гражданам Украины, которые имеют старые отопительные котлы, воспользоваться программой "Энергоэффективность" для их замены.
- Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике «государство-гражданин-производитель услуги".
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