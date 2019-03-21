США заявили, что следят за развитием событий вокруг "ПриватБанка"
21 марта, 2019, 22:59
Посольство США внимательно следит за развитием событий вокруг "ПриватБанка"
Об этом говорится в аккаунте посольства США в Украине в Twitter.
"Мы пристально следим за развитием событий вокруг "ПриватБанка". Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что с приближением выборов президента начались дискуссии о возможности пересмотра решения о национализации "ПриватБанка".
We are closely monitoring developments surrounding PrivatBank. Its nationalization was a milestone in economic reform and the fight against corruption.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 марта 2019 г.
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