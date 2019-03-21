США заявили, что следят за развитием событий вокруг "ПриватБанка"

21 марта, 2019, 22:59

Посольство США внимательно следит за развитием событий вокруг "ПриватБанка"

Об этом говорится в аккаунте посольства США в Украине в Twitter.

"Мы пристально следим за развитием событий вокруг "ПриватБанка". Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что с приближением выборов президента начались дискуссии о возможности пересмотра решения о национализации "ПриватБанка".