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США внесли в списки нарушителей санкций два российских судна

Министерство финансов США внесло российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей режима санкции в отношении Северной Кореи

Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами, передает РБК-Украина.

Эти суда помогали КНДР избегать санкций США.

"Эта программа не является санкционным списком", - говорится в комментарии OFAC к перечню судов, где фигурируют в том числе "Витязь" и "Тантал".

 

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