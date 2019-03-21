США внесли в списки нарушителей санкций два российских судна
21 марта, 2019, 22:25
Министерство финансов США внесло российские суда "Тантал" и "Витязь" в списки нарушителей режима санкции в отношении Северной Кореи
Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами, передает РБК-Украина.
Эти суда помогали КНДР избегать санкций США.
"Эта программа не является санкционным списком", - говорится в комментарии OFAC к перечню судов, где фигурируют в том числе "Витязь" и "Тантал".
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