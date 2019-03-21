Сотрудники Facebook имели доступ к паролям пользователей
21 марта, 2019, 19:44
Пароли значительного количества пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения
Об этом компания сообщила в Facebook .
В январе в ходе обычной проверки безопасности мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящихся в системе хранения внутренних данных соцсети, можно было прочитать, говорится в сообщении.
В компании отмечают, что это привлекло внимание, поскольку системы входа устроены так, чтобы маскировать пароли, с помощью методов, которые делают их нечитаемыми.
В руководстве соцсети также заявили, что в ближайшее время сообщат тем пользователям, которых коснулся инцидент с нарушением приватности.
Западные СМИ при этом сообщают, что эти пароли хранились в незащищенном формате начиная с 2012 года. Инцидент мог коснуться около 600 млн пользователей Facebook.
- Напомним, 21 марта Facebook показал, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины на рекламу в социальной сети.
- Ранее производители смартфонов и других устройств подписали соглашение с Facebook и при этом получили доступ к персональным данным сотен миллионов пользователей соцсети. Федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже Facebook Inc. данных пользователей другим компаниям.
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