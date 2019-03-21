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Сотрудники Facebook имели доступ к паролям пользователей

Пароли значительного количества пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения

Об этом компания сообщила в Facebook .

В январе в ходе обычной проверки безопасности мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящихся в системе хранения внутренних данных соцсети, можно было прочитать, говорится в сообщении.

В компании отмечают, что это привлекло внимание, поскольку системы входа устроены так, чтобы маскировать пароли, с помощью методов, которые делают их нечитаемыми.

В руководстве соцсети также заявили, что в ближайшее время сообщат тем пользователям, которых коснулся инцидент с нарушением приватности.

Западные СМИ при этом сообщают, что эти пароли хранились в незащищенном формате начиная с 2012 года. Инцидент мог коснуться около 600 млн пользователей Facebook.

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