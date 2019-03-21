Сохраняйте спокойствие и поворачивайте наглецов в реальность: Супрун советует, как уберечь психическое здоровье из-за предвыборного обострения

21 марта, 2019, 16:19

Глава МЗ Ульяна Супрун дала советы украинцам, как уберечь себя от предвыборного обострения, которое может проявляться "неадекватными импульсами, нарушая чужие границы и заставляя чувствовать себя в опасности"

Об этом Супрун написала в Facebook.

Сохраняйте спокойствие. Манипуляторы имеют арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или высказывание личных обид.

Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо.

Иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

Повышение голоса, указания пальцами или пренебрежительное обращение могут ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет.

Когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, игнорируйте неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

"Люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни. Самые действия в этом случае - посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь ", - добавила Супрун.