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СНБО наложил санкции на российскую администрацию морских портов Азовского моря


фото: turchynov.com
В список санкций Совета национальной безопасности и обороны, введенный в действие указом президента Украины №82 / 2019, включено российское федеральное госучреждение "Администрация морских портов Азовского моря"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обновленному списку санкций, в администрацию морпортов введены: блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, говорится в сообщении.

Отмечается, что сроком на три года вводятся следующие ограничения: аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.

  • Напомним, 21 марта 2019 года вступили в силу новые санкции, введенные Украиной в отношении России. Решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" введено в действие в среду указом президента Украины. В настоящее время санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.
  • 18 февраля 2019 года Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинские корабли и захват украинских моряков.
  • 18 февраля 2019 года министр иностранных дел Королевства Дании Андерс Самуэльсен заявил, что работа над новыми санкциями против Российской Федерации происходит в правильном направлении.
  • 30 декабря 2018 года посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США будут действовать, пока Россия не уберет войска из Донбасса и не вернет Крым Украине.
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