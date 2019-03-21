СНБО наложил санкции на российскую администрацию морских портов Азовского моря

21 марта, 2019, 14:22

В список санкций Совета национальной безопасности и обороны, введенный в действие указом президента Украины №82 / 2019, включено российское федеральное госучреждение "Администрация морских портов Азовского моря"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно обновленному списку санкций, в администрацию морпортов введены: блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств, говорится в сообщении.

Отмечается, что сроком на три года вводятся следующие ограничения: аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами.