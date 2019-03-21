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Скандал с квартирами в Праге: МИД Чехии вызвало посла России


фото: tsn
21 марта Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла России Александра Змеевского

Об этом сообщает Denik.cz, передает "Европейская правда".

Дипломат идет к заместителю главы ведомства Мартину Смолку, который отвечает за юридические и консульские вопросы и уже третью неделю занимается событиями, связанными с арендой россиянами квартир в Праге.

В частности, в чешских СМИ появилась информация, что посольство РФ в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6. Эти квартиры в четырех домах предназначены для российских дипломатов и принадлежат чешскому государстве. Их предоставили российскому посольству для ее дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

По информации изданий, элитное жилье сдается в субаренду без подписания контракта, к тому же наниматели расплачиваются наличными с весьма неоднозначным представителем российского предприятия "Госзагрансобственность" Александром Терентьевым. Терентьев имеет дипломатическую неприкосновенность.

"Министерство иностранных дел обеспокоено поведением дипломата Терентьева и странной арендой квартир", - говорится в материале со ссылкой на два источника.

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