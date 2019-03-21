Сенат США вызвал руководителей Boeing для свидетельств о падении самолетов 737 MAX

21 марта, 2019, 10:33

Впервые в истории компании руководство Boeing будет свидетельствовать в Сенате США о падении двух самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии

Об этом повиломляе Reuters.

Дата слушаний в Сенате пока не определена. До этого руководители Boeing еще никогда не говорили в Сенате.

Также известно, что Комитет Сената по коммерции и авиации вызвал на допрос чиновников Федеральной авиационной администрации.

Они должны объяснить, почему допустили использование неисправных самолетов. Эти слушания состоятся 27 марта.

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