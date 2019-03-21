СБУ разоблачила 8 антиукраинских интернет-агитаторов, работавших по заказу российских спецслужб

21 марта, 2019, 13:57

Четверо жителей Николаева и четверо одесситов по заказу российских спецслужб публиковали в интернете сепаратистские материалы, чтобы обострить ситуацию в стране накануне президентских выборов

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Участники антиукраинской сети распространяли в интернете материалы с признаками сепаратистского содержания, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время президентских выборов в стране.

По кураторству российской стороны злоумышленники распространяли в соцсети "ВКонтакте" из сообщества антиукраинского направления, "News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт", "Республика Новороссия антимайдан" информационные материалы с признаками призывов к изменению государственной границы Украины.

Участники сети получали за "работу" деньги через сервисы переводов, внесенные в "санкционный список" и в соответствии запрещенные в Украине, в частности "Золотая корона" и "Webmoney".