СБУ разоблачила 8 антиукраинских интернет-агитаторов, работавших по заказу российских спецслужб
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Участники антиукраинской сети распространяли в интернете материалы с признаками сепаратистского содержания, направленные на искусственное обострение общественно-политической ситуации накануне и во время президентских выборов в стране.
По кураторству российской стороны злоумышленники распространяли в соцсети "ВКонтакте" из сообщества антиукраинского направления, "News-Front Новороссия Юго-Восточный фронт", "Республика Новороссия антимайдан" информационные материалы с признаками призывов к изменению государственной границы Украины.
Участники сети получали за "работу" деньги через сервисы переводов, внесенные в "санкционный список" и в соответствии запрещенные в Украине, в частности "Золотая корона" и "Webmoney".
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