Русский - не тот язык, который объединяет, - президент Грузии

21 марта, 2019, 18:27

Людей разных национальностей, проживающих на территории страны, должен объединять один язык, но никак не русский

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Грузия Online.

"Совместное будущее основано на том, что нас связывает один язык. Я не могу говорить с вами на русском языке - это исключено, поскольку - это не тот язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак", - заявила Зурабишвили во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев.

"И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи и наше общее будущее все же зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", - заявила руководитель Грузии.

Президент подчеркнула важность сохранения азербайджанского языка и культуры.

"Вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это - то богатство Грузии, в отношении которого у других стран есть маленький недостаток, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это сожительство укреплять, и в будущем быть образцовой страной, которая поразит весь мир ", - добавила она.