Русский - не тот язык, который объединяет, - президент Грузии
Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает Грузия Online.
"Совместное будущее основано на том, что нас связывает один язык. Я не могу говорить с вами на русском языке - это исключено, поскольку - это не тот язык, который нас объединяет. Я могу выучить несколько слов на азербайджанском и сказать вам "Новруз-байрам изинмубарак", - заявила Зурабишвили во время праздничного мероприятия этнических азербайджанцев.
"И выучу еще больше. Но ваше будущее, будущее молодежи и наше общее будущее все же зависит от того, чтобы мы говорили на одном языке", - заявила руководитель Грузии.
Президент подчеркнула важность сохранения азербайджанского языка и культуры.
"Вы продолжали вашу традицию, сохраняли ваш язык, ваши песни, ваши танцы, все это - то богатство Грузии, в отношении которого у других стран есть маленький недостаток, даже зависть, так как они не могут это так, как можем все мы вместе. Так что давайте продолжать это сожительство укреплять, и в будущем быть образцовой страной, которая поразит весь мир ", - добавила она.
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