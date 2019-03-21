Ротань неудачно дебютировал во главе молодежной сборной Украины
21 марта, 2019, 16:38
Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла вничью с Эстонией
Об этом сообщает Sport Arena.
Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч со сверстниками из Эстонии, который завершился безголевой ничьей (0: 0).
Игра состоялась в рамках международного турнира в Турции, в котором также принимают участие сборные Казахстана, Латвии и Македонии. С последними украинцы сыграют уже завтра, 22 марта.
Матч с эстонцами стал первым для "молодежки" под руководством нового наставника Руслана Ротаня, который в декабре сменил на посту главного тренера Александра Головко.
В отборочном турнире Евро-2021 молодежная сборная Украины стартует 6 сентября матчем с Финляндией.
- Главным тренером молодежной сборной Украины по футболу станет экс-капитан национальной команды Руслан Ротань .
- Новому главному тренеру "Олимпика" Вячеславу Шевчуку будет помогать экс-капитан сборной Украины Руслан Ротань .
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