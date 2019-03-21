Ротань неудачно дебютировал во главе молодежной сборной Украины

21 марта, 2019, 16:38

Молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня сыграла вничью с Эстонией

Об этом сообщает Sport Arena.

Молодежная сборная Украины провела товарищеский матч со сверстниками из Эстонии, который завершился безголевой ничьей (0: 0).

Игра состоялась в рамках международного турнира в Турции, в котором также принимают участие сборные Казахстана, Латвии и Македонии. С последними украинцы сыграют уже завтра, 22 марта.

Матч с эстонцами стал первым для "молодежки" под руководством нового наставника Руслана Ротаня, который в декабре сменил на посту главного тренера Александра Головко.

В отборочном турнире Евро-2021 молодежная сборная Украины стартует 6 сентября матчем с Финляндией.