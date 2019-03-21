"Пиар за 300 долларов на 1 апреля", - Аваков о возможном возвращении Саакашвили
21 марта, 2019, 07:19
Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину
Об этом Аваков заявил в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону, которое обнародовано в YouTube.
Аваков прокомментировал слова Саакашвили о том, что он уже приобрел авиабилет в Киев на 1 апреля.
"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - ответил Аваков.
- Напомним, в конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины после того, как Генпрокуратура Грузии передала Украине сведения о нем, которые он скрыл.
- 10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины
- С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михаил Саакашвили в иске государственной миграционной службы, которая отказалась признавать его беженцем.
- 2 февраля в Киеве Михаила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
- Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-