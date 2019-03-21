"Пиар за 300 долларов на 1 апреля", - Аваков о возможном возвращении Саакашвили

21 марта, 2019, 07:19

Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину

Об этом Аваков заявил в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону, которое обнародовано в YouTube.

Аваков прокомментировал слова Саакашвили о том, что он уже приобрел авиабилет в Киев на 1 апреля.

"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - ответил Аваков.