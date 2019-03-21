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"Пиар за 300 долларов на 1 апреля", - Аваков о возможном возвращении Саакашвили

Министр внутренних дел Арсен Аваков исключил возвращение экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Украину

Об этом Аваков заявил в видеоинтервью журналисту Дмитрию Гордону, которое обнародовано в YouTube.

Аваков прокомментировал слова Саакашвили о том, что он уже приобрел авиабилет в Киев на 1 апреля.

"Пиар за 300 долларов в день 1 апреля. Он решил, что таким образом оплатит вам свое время на вашем канале. Саакашвили даже не сядет в самолет, его не пустят. Потому что он имеет запрет на въезд на территорию Украины", - ответил Аваков.

  • Напомним, в конце июля 2017 года Саакашвили лишили гражданства Украины после того, как Генпрокуратура Грузии передала Украине сведения о нем, которые он скрыл.
  • 10 сентября 2017 года Михаил Саакашвили с нарушением правил пересечения границы и с помощью своих сторонников и украинских нардепов "прорвался" на территорию Украины из Польши. 22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины
  • С января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Михаил Саакашвили в иске государственной миграционной службы, которая отказалась признавать его беженцем.
  • 2 февраля в Киеве Михаила Саакашвили задержали пограничники, после чего его самолетом отправили в страну предыдущего пребывания - Польшу.
  • Саакашвили запретили въезд в Украину на 3 года - до 13 февраля 2021 года.
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