"Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров, - Максим Бурбак
21 марта, 2019, 13:05
Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами
Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопросы журналистов относительно заявления Генерального прокурора.
"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительству Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продолжили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами важных для нашего государства", - подчеркнул руководитель фракции.
Он также добавил, что Генеральный прокурор должен дополнительно объяснить свое заявление.
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