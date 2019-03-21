"Народный фронт" отстаивает важность поддержки Украины со стороны западных партнеров, - Максим Бурбак

21 марта, 2019, 13:05

Фракция "Народный фронт" всегда отстаивает важность сотрудничества Украины с западными партнерами

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак, отвечая в кулуарах парламента на вопросы журналистов относительно заявления Генерального прокурора.

"Народный фронт" всегда настаивал, что мы должны сотрудничать с нашими западными партнерами, ведь правительству Арсения Яценюка удалось создать антипутинскую коалицию. Мы знаем, что мы всегда обращаемся к нашим западным партнерам, чтобы они продолжили режим санкций, поэтому сотрудничество с нашими западными партнерами важных для нашего государства", - подчеркнул руководитель фракции.

Он также добавил, что Генеральный прокурор должен дополнительно объяснить свое заявление.