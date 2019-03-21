"Думал, что схожу с ума": в Британии мышь убирала ночью сарай фермера
21 марта, 2019, 14:44
72-летний житель Великобритании Стив Маккирс долгое время не мог понять, почему вещи в его сарае постоянно меняют свое местоположение ночью, и думал, что он сходит с ума
Об этом сообщает Daily Mail.
Сначала мужчина обнаружил свою отвертку в коробке с орехами, а позже он находил там также цепи, провода и другие вещи.
"Однажды я опустошил коробку и рассыпал все содержимое - и на следующий день все снова было внутри. Я подумал, что схожу с ума ... Мне 72 года, вы же понимаете, что может происходить в голове человека моего возраста", - сказал он.
Фермер решил попросить соседа помочь ему установить видеокамеру, чтобы понять что происходит.
После этого мужчины с облегчением узнали, что с ними все нормально, так как вещи носила мышь. На видео она очень старательно складывает различные предметы в коробку.
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