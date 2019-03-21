21 марта, 2019, 14:44

72-летний житель Великобритании Стив Маккирс долгое время не мог понять, почему вещи в его сарае постоянно меняют свое местоположение ночью, и думал, что он сходит с ума

Об этом сообщает Daily Mail.

Сначала мужчина обнаружил свою отвертку в коробке с орехами, а позже он находил там также цепи, провода и другие вещи.

"Однажды я опустошил коробку и рассыпал все содержимое - и на следующий день все снова было внутри. Я подумал, что схожу с ума ... Мне 72 года, вы же понимаете, что может происходить в голове человека моего возраста", - сказал он.

Фермер решил попросить соседа помочь ему установить видеокамеру, чтобы понять что происходит.

После этого мужчины с облегчением узнали, что с ними все нормально, так как вещи носила мышь. На видео она очень старательно складывает различные предметы в коробку.