После украинского паспорта Мораес должен получить военный билет, - экс-футболист сборной Украины
21 марта, 2019, 18:09
Экс-футболист сборной Украины Владислав Ващук заявил, что натурализованному бразильцу Жуниору Мораесу вслед за украинским паспортом надо получить военный билет
Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров" .
Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал натурализацию и вызов в национальную команду форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.
"Он получил украинское гражданство, уверяет, что изучил гимн. Самое главное, чтобы он хотел жить здесь, чтобы дело не закончилось футболом и паспортом. Мораесу нужно включиться в жизнь Украины. После украинского паспорта Жуниор должен получить военный билет, если я правильно понимаю. Нужно думать не только о футболе, а посвятить себя новому дому. С другой стороны, это сильный футболист, который точно не помешает сборной на острие атаки ", - сказал Ващук.
- Мораеса вместе с партнерами по сборной Украины перед стартовым матчем отбора Евро-2020 в Португалии встретили фаны в вышиванках и с флагами.
- Сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет одноклубник Мораеса полузащитник Виктор Коваленко .
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