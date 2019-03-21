После украинского паспорта Мораес должен получить военный билет, - экс-футболист сборной Украины

21 марта, 2019, 18:09

Экс-футболист сборной Украины Владислав Ващук заявил, что натурализованному бразильцу Жуниору Мораесу вслед за украинским паспортом надо получить военный билет

Об этом сообщает "Рейтинг Букмекеров" .

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал натурализацию и вызов в национальную команду форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса.

"Он получил украинское гражданство, уверяет, что изучил гимн. Самое главное, чтобы он хотел жить здесь, чтобы дело не закончилось футболом и паспортом. Мораесу нужно включиться в жизнь Украины. После украинского паспорта Жуниор должен получить военный билет, если я правильно понимаю. Нужно думать не только о футболе, а посвятить себя новому дому. С другой стороны, это сильный футболист, который точно не помешает сборной на острие атаки ", - сказал Ващук.