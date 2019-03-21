Политзаключенного Панова вернули из больницы в колонию из-за отсутствия лекарств

21 марта, 2019, 22:57

Заключенного в России по политическим мотивам украинца Евгения Панова перевели из колонии-больницы в обычную колонию

Об этом сообщается на странице Панова в Facebook, которую ведут родственники политзаключенного и общественные активисты.

"На прошлой неделе Евгения Панова посетили представители украинской диаспоры (спасибо им большое!) в колонии №11 г.Омск. Это колония-больница, куда его вывезли в связи с ухудшением состояния здоровья: острой болью в спине. Сделали передачу, и удалось увидеть Женю через видеосвязь. Несколько дней назад Женю вернули в колонию №6, ибо лечить в колонии-больницы №11 его нечем. На днях Женю посетила наш адвокат Ольга Динзе и узнала следующее: Самочувствие плохое, потому что нет даже обезболивающего", - говорится в сообщении.

Панов также сообщил о попытках давления и плохих условиях содержания.

"На работах в колонии не работает, петь гимн РФ отказался. На Евгения пытаются оказывать давление, но он себя ущемлять не позволяет. Говорит, что в колонии есть телевизор, где им постоянно показівают "Модный приговор", "Дом-2" и сериалы "О ментах". Продукты передали. Будем пытаться купить лекарства по назначению тамошнего врача и передать. Он против, чтобы к нему приезжали родные на свидание, потому что условия ужасные. В туалет отпускают только по разрешению, а ночью еще и записываться в журнал нужно", - сообщают администраторы страницы.

В то же время политзаключенный отметил, что после бунта заключенных в колонии №6 ситуация улучшилась.

"Шестая колония в Омске известна бунтом, который несколько месяцев назад совершили 600 заключенных. Они выступили против издевательств со стороны администрации: кроме всевозможных извращений, были случаи, когда людям резали языки, а когда поднимался бунт - вібрасівали из окон. Сейчас, говорит, ситуация значительно лучше. Женя передает всем привет и очень рад письмам!" - добавляют активисты.