Политзаключенного Панова вернули из больницы в колонию из-за отсутствия лекарств
Об этом сообщается на странице Панова в Facebook, которую ведут родственники политзаключенного и общественные активисты.
"На прошлой неделе Евгения Панова посетили представители украинской диаспоры (спасибо им большое!) в колонии №11 г.Омск. Это колония-больница, куда его вывезли в связи с ухудшением состояния здоровья: острой болью в спине. Сделали передачу, и удалось увидеть Женю через видеосвязь. Несколько дней назад Женю вернули в колонию №6, ибо лечить в колонии-больницы №11 его нечем. На днях Женю посетила наш адвокат Ольга Динзе и узнала следующее: Самочувствие плохое, потому что нет даже обезболивающего", - говорится в сообщении.
Панов также сообщил о попытках давления и плохих условиях содержания.
"На работах в колонии не работает, петь гимн РФ отказался. На Евгения пытаются оказывать давление, но он себя ущемлять не позволяет. Говорит, что в колонии есть телевизор, где им постоянно показівают "Модный приговор", "Дом-2" и сериалы "О ментах". Продукты передали. Будем пытаться купить лекарства по назначению тамошнего врача и передать. Он против, чтобы к нему приезжали родные на свидание, потому что условия ужасные. В туалет отпускают только по разрешению, а ночью еще и записываться в журнал нужно", - сообщают администраторы страницы.
В то же время политзаключенный отметил, что после бунта заключенных в колонии №6 ситуация улучшилась.
"Шестая колония в Омске известна бунтом, который несколько месяцев назад совершили 600 заключенных. Они выступили против издевательств со стороны администрации: кроме всевозможных извращений, были случаи, когда людям резали языки, а когда поднимался бунт - вібрасівали из окон. Сейчас, говорит, ситуация значительно лучше. Женя передает всем привет и очень рад письмам!" - добавляют активисты.
- Напомним, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея . Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московское СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием . Одним из условий сделки был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
- 9 ноября 2016 г. в Севастополе задержали новых "украинских диверсантов" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. 16 ноября 2017 г. Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. (96 тыс. грн).
- По словам адвоката Панова Ольги Динзе, политзаключенный требует срочного лечения .
- Осенью 2018 г. Панова этапировали из Крыма в Россию .
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