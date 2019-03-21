//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Погода на 21 марта: где будет солнечно и тепло

21 марта, в четверг, погода в большинстве областей Украины будет солнечной, умеренно теплой, без осадков

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, 21 марта в большинстве областей Украины будет солнечно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +7°C до +12°C, на юге до +14°C.

Однако северо-западный ветер может быть порывистым.

В Киеве 21 марта, в четверг, погода будет сухой и свежей. Температура воздуха днем ожидается от +7°C до +9°C.

По предварительным прогнозам синоптика, 22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели снова ожидается похолодание.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать