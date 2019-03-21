Погода на 21 марта: где будет солнечно и тепло
21 марта, 2019, 06:21
21 марта, в четверг, погода в большинстве областей Украины будет солнечной, умеренно теплой, без осадков
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
По прогнозам госпожи Диденко, 21 марта в большинстве областей Украины будет солнечно. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +7°C до +12°C, на юге до +14°C.
Однако северо-западный ветер может быть порывистым.
В Киеве 21 марта, в четверг, погода будет сухой и свежей. Температура воздуха днем ожидается от +7°C до +9°C.
По предварительным прогнозам синоптика, 22 марта и 23 марта, на Всемирный день метеоролога, потеплеет, однако с середины следующей недели снова ожидается похолодание.
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