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Оккупанты убили бойца ООС и ранили еще одного


фото: ap
В четверг, 21 марта, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия обстреляли украинские позиции возле Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - неподалеку Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники били из 82-мм минометов, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный, с 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Золотого-4, с автоматических станковых гранатометов - возле Южного.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.

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