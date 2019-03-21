Оккупанты убили бойца ООС и ранили еще одного
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия обстреляли украинские позиции возле Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - неподалеку Авдеевки.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники били из 82-мм минометов, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный, с 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Золотого-4, с автоматических станковых гранатометов - возле Южного.
В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.
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