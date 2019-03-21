Оккупанты убили бойца ООС и ранили еще одного

21 марта, 2019, 18:23

В четверг, 21 марта, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 5 раз обстреляли позиции украинской армии, при этом дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" террористы из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия обстреляли украинские позиции возле Широкино, из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия - неподалеку Авдеевки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники били из 82-мм минометов, вооружения БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи хутора Вильный, с 82-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Золотого-4, с автоматических станковых гранатометов - возле Южного.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще один - получил ранение.