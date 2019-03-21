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Немецким виноделам не хватает бутылок из-за рекордного урожая винограда


фото: dw
Виноделы Германии жалуются на сложности с поиском стеклянной тары для упаковки вина. Дефицит бутылок вызван с рекордно высоким урожаем винограда прошлого года

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Немецкий институт вина.

В сообщении говорится, что урожай винограда в прошлом году в Германии стал крупнейшим за последние 10 лет.

С урожая 2018 г. в ФРГ изготовили 980 млн литров вина.

Кроме этого, виноделы со всей Европы сообщают, что прошлогодний виноградный урожай был в среднем на 20% больше, чем обычно.

В Bloomberg отмечают, что кроме большого спроса на стеклянную тару, дефицит бутылок в Германии могло спровоцировать также то, что компании, которые их производят, испытывают недостаток рабочей силы.

 

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