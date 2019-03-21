Назарбаев говорил с Путиным перед отставкой

21 марта, 2019, 15:56

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед сложением полномочий президента

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Назарбаев сообщил российскому президенту о своем решении оставить высший государственный пост.

"Он считал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружеским отношениям наших двух стран и особым личным отношениям Назарбаева и Путина ", - сказал пресс-секретарь.