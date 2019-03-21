Назарбаев говорил с Путиным перед отставкой
21 марта, 2019, 15:56
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед сложением полномочий президента
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
По его словам, Назарбаев сообщил российскому президенту о своем решении оставить высший государственный пост.
"Он считал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружеским отношениям наших двух стран и особым личным отношениям Назарбаева и Путина ", - сказал пресс-секретарь.
- Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
- Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
- 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .
- 20 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку к Конституции, чтобы переименовать столицу Астану в Нурсултан.
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