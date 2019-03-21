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Назарбаев говорил с Путиным перед отставкой


фото: REUTERS
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным перед сложением полномочий президента

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, Назарбаев сообщил российскому президенту о своем решении оставить высший государственный пост.

"Он считал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора (решение Назарбаева уйти в отставку). Это, наверное, такая дань особым союзническим, дружеским отношениям наших двух стран и особым личным отношениям Назарбаева и Путина ", - сказал пресс-секретарь.

  • Напомним, что 19 марта первый президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку .
  • Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул "лидера нации", возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии "Нур Отан".
  • 20 марта председатель сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны .
  • 20 марта депутаты парламента Казахстана проголосовали за поправку к Конституции, чтобы переименовать столицу Астану в Нурсултан.
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