НАПК передало в полицию данные о сомнительных взносах в избирательный фонд Гриценко

21 марта, 2019, 14:19

Национальное агентство по предупреждению коррупции передало в Нацполицию материалы относительно возможного уголовного преступления в добровольных взносах в избирательный фонд кандидата в президенты Анатолия Гриценко

Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак в Facebook.

"Материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко, переданы в Нацполицию", - рассказала Корчак.

НАПК выявило нарушения в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд. Так, взносы поступили от лиц, которые согласно законодательству, не имели права их осуществлять. Общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, составляет 3 млн 424 тыс. грн.

Это средства, от которых распорядитель обязан отказаться в течение 3 дней со дня, когда ему стало об этом известно.

Отмечается, что на основании заявления распорядителя об отказе от взноса лица, в соответствии с законом не имеет права осуществлять такой вклад, учреждение банка, в котором открыт счет избирательного фонда, перечисляет такой вклад в государственный бюджет.

Сейчас распорядитель указанного кандидата отказался от получения письма НАПК по поступлению взносов с нарушениями.