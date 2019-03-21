НАПК передало в полицию данные о сомнительных взносах в избирательный фонд Гриценко
Об этом сообщила член НАПК Наталья Корчак в Facebook.
"Материалы о возможных признаках уголовного преступления в отношении распорядителя счета избирательного фонда кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко, переданы в Нацполицию", - рассказала Корчак.
НАПК выявило нарушения в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд. Так, взносы поступили от лиц, которые согласно законодательству, не имели права их осуществлять. Общая сумма взносов, осуществленных с нарушением, составляет 3 млн 424 тыс. грн.
Это средства, от которых распорядитель обязан отказаться в течение 3 дней со дня, когда ему стало об этом известно.
Отмечается, что на основании заявления распорядителя об отказе от взноса лица, в соответствии с законом не имеет права осуществлять такой вклад, учреждение банка, в котором открыт счет избирательного фонда, перечисляет такой вклад в государственный бюджет.
Сейчас распорядитель указанного кандидата отказался от получения письма НАПК по поступлению взносов с нарушениями.
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