На побережье Австралии рыбаки нашли необычную океаническую тварь
21 марта, 2019, 15:48
На австралийском побережье местные рыбаки нашли неизвестную рыбу, которую выбросил океан
Об этом сообщает National Parks SA.
Когда рыбаки нашли животное, то оно уже было мертвое. Животное имеет длину более 2 метров, говорится в сообщении.
Удивленные необычной находкой рыбаки сразу наделали фото, а затем опубликовали их в соцсети.
Отмечается, по обнародованным фотографиям эксперты установили, что это редкая рыба-луна.
Ее иногда путают с акулой. Несмотря на массивность, эти удивительные рыбы безвредны для человека. Их зубы срослись в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они считают пластик медузами, и это приводит к их гибели, говорится в сообщении.
- Напомним, в феврале в Австралии родились полуидентичные близнецы . Это второй зафиксированный случай в истории
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