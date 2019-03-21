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На побережье Австралии рыбаки нашли необычную океаническую тварь

На австралийском побережье местные рыбаки нашли неизвестную рыбу, которую выбросил океан

Об этом сообщает National Parks SA.

Когда рыбаки нашли животное, то оно уже было мертвое. Животное имеет длину более 2 метров, говорится в сообщении.

Удивленные необычной находкой рыбаки сразу наделали фото, а затем опубликовали их в соцсети.

Отмечается, по обнародованным фотографиям эксперты установили, что это редкая рыба-луна.

Ее иногда путают с акулой. Несмотря на массивность, эти удивительные рыбы безвредны для человека. Их зубы срослись в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они считают пластик медузами, и это приводит к их гибели, говорится в сообщении.

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