21 марта, 2019, 15:48

На австралийском побережье местные рыбаки нашли неизвестную рыбу, которую выбросил океан

Об этом сообщает National Parks SA.

Когда рыбаки нашли животное, то оно уже было мертвое. Животное имеет длину более 2 метров, говорится в сообщении.

Удивленные необычной находкой рыбаки сразу наделали фото, а затем опубликовали их в соцсети.

Отмечается, по обнародованным фотографиям эксперты установили, что это редкая рыба-луна.

Ее иногда путают с акулой. Несмотря на массивность, эти удивительные рыбы безвредны для человека. Их зубы срослись в маленький клюв, который они даже не могут полностью закрыть и используют его, чтобы жевать медуз и зоопланктон. Нередко они считают пластик медузами, и это приводит к их гибели, говорится в сообщении.