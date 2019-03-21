На Луганщине задержали боевика, который "воевал за "ЛНР", но это было давно"
21 марта, 2019, 12:16
На одном из блокпостов Луганщины Национальная гвардия задержала мужчину, который участвовал в боевых действиях в составе "ЛНР"
Об этом передает штаб ООС в Facebook.
Отмечается, что мужчина находится в базе данных Национальной полиции, как лицо, причастное к участию в вооруженных формированиях РФ.
Во время проверки гвардейцы выяснили, что задержанный не просто причастен к деятельности незаконных вооруженных формирований, а непосредственно участвовал в боевых действиях в составе банд формирований "ЛНР".
"Интересно, что во время проверки задержанный даже не проявил страха и беспокойства, а просто констатировал, что воевал, но это было давно. Сейчас его передали в отдел полиции", - рассказал начальник военного наряда.
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