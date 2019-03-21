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Москалькова и Грызлов противоречат друг другу в вопросе обмена осужденных, - Геращенко


фото: tass
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова и представитель РФ в Трехсторонний контактной группе в Минске Борис Грызлов переводят друг на друга стрелки в вопросе обмена осужденных

Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила на брифинге, передает Укринформ.

Геращенко рассказала, что сначала Москалькова заявляет, что у нее нет мандата заниматься освобождением россиян, осужденных в Украине, в обмен на украинцев. Грызлов одновременно заявляет, что на это мандат уполномоченных - Денисовой и Москальковой

"Это интересно, потому что в Минске украинская сторона в прошлый раз 13 листов передала на Грызлова и российскую делегацию с требованием осуществить обмен, и уже в этом году мы дважды передали списки 25 на 25. Мы слышим от Грызлова все время, что на это мандат уполномоченных - Денисовой и Москальковой. То есть в Российской Федерации одна рука не знает, что делает вторая рука", - сказала она.

Геращенко добавила, что 20 марта она совместно с представителем Украины в Трехсторонний контактной группе Евгением Марчуком направили соответствующее обращение "со всеми цитатами Москальковой на господина Грызлова".

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