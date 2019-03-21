Модрич опередил теннисных легенд в борьбе за титул лучшего спортсмена мира
Об этом сообщает Real Madrid в twitter.
Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2018 года.
У мужчин наибольшее признание получил хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который ранее выиграл "Золотой мяч".
Он набрал 419 очков, опередив теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290).
Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлс.
Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница из Чехии Эстер Ледецки (335) и румынская теннисистка Симона Халеп (331).
Real Madrid midfielder Luka Modric has been crowned the world's best male athlete 2018 by the International Sporting Press Association (AIPS) at a gala ceremony in Zagreb this Wednesday. [as] pic.twitter.com/61OyER9876- Real Madrid Info (@RMadridInfo) 21 марта 2019 г.
- Обладатель "Золотого мяча" Лука Модрич договорился с "Реалом" о новом контракте.
- Обладателем "Золотого мяча-2018" стал хорват Лука Модрич, который прервал десятилетнее доминирование Криштиану Роналду и Лионеля Месси .
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