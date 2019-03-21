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Модрич опередил теннисных легенд в борьбе за титул лучшего спортсмена мира


фото: Twitter
Футболиста "Реала" и сборной Хорватии Луку Модрича признали лучшим спортсменом мира 2018 года

Об этом сообщает Real Madrid в twitter.

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) назвала лучших спортсменов 2018 года.

У мужчин наибольшее признание получил хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, который ранее выиграл "Золотой мяч".

Он набрал 419 очков, опередив теннисистов серба Новака Джоковича (337) и швейцарца Роджера Федерера (290).

Лучшей спортсменкой года признали американскую гимнастку Симоне Байлс.

Она набрала 427 очков. В тройку вошли сноубордистка и горнолыжница из Чехии Эстер Ледецки (335) и румынская теннисистка Симона Халеп (331).

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