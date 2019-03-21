МАУ будет брать дополнительную плату за выбор или изменение места в эконом-классе

21 марта, 2019, 17:51

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 26 марта меняет правила регистрации на рейсы

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Путешествуя на рейсах МАУ в салоне экономического класса с 26 марта 2019 года, Вы можете выбрать любимое место на борту заранее за небольшую плату от 3 евро или бесплатно получить место, автоматически присвоено системой при регистрации", - говорится в сообщении.

Изменение места, предоставленного автоматически, будет осуществляться также за дополнительную плату.

"При этом, если в одном бронировании находится вся семья, система автоматически посадит их рядом", - добавили в МАУ.

Пассажиры бизнес- и премиум-эконом-классов могут, как и раньше, выбрать место в салоне бесплатно на этапе бронирования, регистрации на рейс или непосредственно на борту самолета перед вылетом.

Также компания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации с 48 до 72 часов.