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МАУ будет брать дополнительную плату за выбор или изменение места в эконом-классе


фото: 2gis
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 26 марта меняет правила регистрации на рейсы

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Путешествуя на рейсах МАУ в салоне экономического класса с 26 марта 2019 года, Вы можете выбрать любимое место на борту заранее за небольшую плату от 3 евро или бесплатно получить место, автоматически присвоено системой при регистрации", - говорится в сообщении.

Изменение места, предоставленного автоматически, будет осуществляться также за дополнительную плату.

"При этом, если в одном бронировании находится вся семья, система автоматически посадит их рядом", - добавили в МАУ.

Пассажиры бизнес- и премиум-эконом-классов могут, как и раньше, выбрать место в салоне бесплатно на этапе бронирования, регистрации на рейс или непосредственно на борту самолета перед вылетом.

Также компания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации с 48 до 72 часов.

  • Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь".

  • До этого авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.

  • Также МАУ с 15 января 2019 снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.

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