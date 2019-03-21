МАУ будет брать дополнительную плату за выбор или изменение места в эконом-классе
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
"Путешествуя на рейсах МАУ в салоне экономического класса с 26 марта 2019 года, Вы можете выбрать любимое место на борту заранее за небольшую плату от 3 евро или бесплатно получить место, автоматически присвоено системой при регистрации", - говорится в сообщении.
Изменение места, предоставленного автоматически, будет осуществляться также за дополнительную плату.
"При этом, если в одном бронировании находится вся семья, система автоматически посадит их рядом", - добавили в МАУ.
Пассажиры бизнес- и премиум-эконом-классов могут, как и раньше, выбрать место в салоне бесплатно на этапе бронирования, регистрации на рейс или непосредственно на борту самолета перед вылетом.
Также компания рассматривает возможность увеличения периода онлайн-регистрации с 48 до 72 часов.
- Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) ввела автоматизированные киоски самостоятельной регистрации на чартерные рейсы, вылетающие из международного аэропорта "Борисполь".
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До этого авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сократила на 5 минут посадку пассажиров на борт.
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Также МАУ с 15 января 2019 снизила нормы провоза ручной клади на всех своих рейсах. Согласно новым правилам, пассажиры с билетами, в стоимость которых не входит перевозка зарегистрированного багажа, смогут взять с собой на борт самолета 1 место ручной клади весом до 7 кг и размерами не более чем 55х40х20 см, а также верхнюю одежду и зонтик.
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