Людмила Янукович посетила могилу сына в Севастополе, - СМИ
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Отмечается, 20 марта, в день смерти Януковича-младшего, охранники за час до приезда Людмилы Янукович окружили территорию кладбища, в частности могилу Виктора Януковича-младшего.
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По данным СМИ, Людмила Янукович после побега мужа из Киева в 2014-м году переехала в Крым, ведет непубличную жизнь, живет под Севастополем и имеет несколько продуктовых магазинов.
Напомним, Янукович-младший погиб 20 марта 2015 года, на озере Байкал, во время спортивных соревнований. Микроавтобус "Фольксваген", в котором, кроме него, находились еще 5 человек, провалился под лед. Виктор Янукович-младший утонул, другим пассажирам удалось спастись.
Похороны состоялись 23 марта в Севастополе, на братском кладбище. Могилу расположили недалеко от Свято-Никольского храма, на "авторитетной" территории. С того момента этот участок недоступен для посещения.
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