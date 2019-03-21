Луценко против Йованович: в Atlantic Council главу ГПУ назвали лжецом

21 марта, 2019, 20:23

Аналитик Atlantic Council Андерс Аслунд прокомментировал обвинения, озвученные генпрокурором Украины Юрием Луценко, о том, что посольство США в Украине указало не преследовать определенных лиц

Об этом сообщает Голос Америки.

"Когда Юрий Луценко открывает рот, он обычно лжет", - сказал Аслунд.

"Он работает генеральным прокурором 2-3 года, и он не провел ни одного существенного расследования. Никто не был заключен, ни на одном уровне. А он сам был вовлечен в разного рода сомнительные дела", - сказал он.

Так, аналитик вспомнил о встрече Луценко с Коломойским после национализации ПриватБанка.

"Например, после того как Игорь Коломойский потерял ПриватБанк, Юрий Луценко, так случилось, встретился с ним за границей. Случайно... Поэтому он - человек, который пытается заработать деньги для себя. Он считается одним из самых коррумпированных лиц в Украине и не сделал ничего, что касалось бы его работы", - отмечает аналитик.

"Он на этой должности потому, что он ничего не делает, - убежден Аслунд. - Потому что там есть желание не иметь функционального генерального прокурора".

Аслунд отверг предположение, что эта ситуация может повлиять на избирательную кампанию в Украине, однако назвал Луценко человеком Порошенко.

"Я думаю - это просто шум, - говорит аналитик. - Он не имеет значения. В отношении Луценко, разумеется, к какой силе он принадлежит. Он является человеком президента Порошенко. Но он не имеет никакого доверия. Так почему кто-то должен обращать внимание на его слова? Мы в Вашингтоне слышим об этом только потому, что там присутствуют обвинения против посла США, о которой здесь высокого мнения. Никто из тех, кто знает обоих людей, как, например, я, не сомневается ни на минуту о том, кто говорит правду, а кто - нет ", - отмечает аналитик.