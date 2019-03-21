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Кандидат в президенты Шевченко поздравил женщин с 8 марта рекламой более чем $10 тыс - "Честно"


фото: 112.ua
Кандидат в президенты Александр Шевченко на 8 марта запустил в Facebook рекламный пост с поздравлением женщин с 8 Марта, стоимость которого превышает $10 тыс.

Об этом сообщает общественное движение "Честно" .

Отмечается, что активисты движения обратились к пресс-секретарю кандидата, чтобы узнать точную сумму расходов, но ответа так и не получили.

По данным библиотеки рекламы Facebook , этот пост имел до миллиона контактов с аудиторией. Он был направлен на совершеннолетних женщин.

В библиотеке рекламы Facebook содержатся 26 рекламных сообщений политика с февраля этого года.

По данным движения "Честно", за рекламу на телевидении кандидат уже уплатил около 100 млн грн.

Напомним, что Facebook обнародовал , кто из кандидатов сколько заплатил за рекламу.

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