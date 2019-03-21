Геращенко обвинила Красный Крест в безактивности отношении украинских заложников
21 марта, 2019, 15:35
Международный Комитет Красного Креста не проявляет достаточной активности в отношении украинских заложников
Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.
"Кто забыл о наших заложникf[ и политзаключенных, то это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному Комитету Красного Креста", - сказала она.
По словам Геращенко, МККК ни разу не имел доступа к заложникfv на оккупированных территориях.
"Это миссия Международного Комитета Красного Креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - считает первый вице-спикер.
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