Геращенко обвинила Красный Крест в безактивности отношении украинских заложников

21 марта, 2019, 15:35

Международный Комитет Красного Креста не проявляет достаточной активности в отношении украинских заложников

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Кто забыл о наших заложникf[ и политзаключенных, то это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному Комитету Красного Креста", - сказала она.

По словам Геращенко, МККК ни разу не имел доступа к заложникfv на оккупированных территориях.

"Это миссия Международного Комитета Красного Креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - считает первый вице-спикер.