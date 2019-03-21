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Геращенко обвинила Красный Крест в безактивности отношении украинских заложников


фото: radiosvoboda
Международный Комитет Красного Креста не проявляет достаточной активности в отношении украинских заложников

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

"Кто забыл о наших заложникf[ и политзаключенных, то это некоторые международные миссии. Я считаю, что наши общественные организации должны объединиться в своем сигнале к Международному Комитету Красного Креста", - сказала она.

По словам Геращенко, МККК ни разу не имел доступа к заложникfv на оккупированных территориях.

"Это миссия Международного Комитета Красного Креста, мы уважаем их нейтральность и беспристрастность, аполитичность, но молчаливой политикой нельзя оправдывать зло", - считает первый вице-спикер.

 

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