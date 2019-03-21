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Форвард сборной Украины мог оказаться в турецком топ-клубе


фото: ffu.ua
Нападающий "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук имел предложение от турецкого "Галатасарая"

Об этом сообщает sport.ua.

Яремчук рассказал, что в зимнее трансферное окно имел возможность сменить клуб и продолжить карьеру в Турции.

"За два дня до закрытия трансферного окна мне позвонил агент и сказал, что есть вариант с "Галатасараем". Но руководство "Гента" сказал, что не сможет найти мне альтернативу за два дня. Да и цена, которую предлагали, не устраивала "Гент". Агент мне также сказал: "Считаю, что тебе в Турцию сейчас не стоит ехать". Я рад, что остался в Бельгии. Если посылаешь запрос в последний день трансферного окна, то он должен быть таким, чтобы невозможно было отказаться". - рассказал Яремчук.

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