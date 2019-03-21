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Фонсека может покинуть "Шахтер" ради итальянского клуба


фото: shakhtar.com
Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заинтересовал итальянский топ-клуб

Об этом сообщает Il Messaggero.

Португальский наставник "Шахтера" Паулу Фонсека попал в лонг-лист на пост главного тренера "Ромы" в следующем сезоне.

Corriere dello Sport сообщает, что в шорт-листе находятся Маурицио Сарре ( "Челси"), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта") и Марко Джампаоло ( "Сампдория").

Контракт Фонсеки с "Шахтером" рассчитан до лета 2020 года.

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