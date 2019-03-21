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Флешмоб LotsOfSocks: в знак поддержки людей с синдромом Дауна участники надевают разные носки

Разноцветные носки - как символ лишней хромосомы и способ почувствовать себя не такими, как все остальные, как "люди солнца", которые всегда находятся под пристальным и часто недобрым взглядом окружающих

Фото с хэштегом #LotsOfSocks пользователи публикуют в Facebook и Twitter.

Отмечается, что в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700 ребенок, а в Украине сейчас живет около 19 тысяч людей

К акции присоединились и украинские политики. В частности, Роман Бессмертный , Лев Парцхаладзе и Ирина Геращенко.

 

 

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