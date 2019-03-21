Флешмоб LotsOfSocks: в знак поддержки людей с синдромом Дауна участники надевают разные носки
21 марта, 2019, 19:02
Разноцветные носки - как символ лишней хромосомы и способ почувствовать себя не такими, как все остальные, как "люди солнца", которые всегда находятся под пристальным и часто недобрым взглядом окружающих
Фото с хэштегом #LotsOfSocks пользователи публикуют в Facebook и Twitter.
Отмечается, что в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700 ребенок, а в Украине сейчас живет около 19 тысяч людей
К акции присоединились и украинские политики. В частности, Роман Бессмертный , Лев Парцхаладзе и Ирина Геращенко.
We celebrate differences at @GuthriePublic #lotsofsocksscdsb #worlddownsyndromday @SCDSB_Schools pic.twitter.com/PVV4T2H6Bw- msminnings (@msminnings) 21 марта 2019
Wearing our mismatched socks today for #worlddownsyndromday #Lotsofsocks @t_goodale @yonalunsky pic.twitter.com/hBt2qRKp4u- Meaghan Walker (@meaghanklwalker) 21 марта 2019
Celebrating world autism day 2019 #worldDownSyndromDay # WDSD2019 #LeaveNoOneBehind pic.twitter.com/0VALF4PY8n- BAEC (@BaaAEC) 21 марта 2019
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