Флешмоб LotsOfSocks: в знак поддержки людей с синдромом Дауна участники надевают разные носки

21 марта, 2019, 19:02

Разноцветные носки - как символ лишней хромосомы и способ почувствовать себя не такими, как все остальные, как "люди солнца", которые всегда находятся под пристальным и часто недобрым взглядом окружающих

Фото с хэштегом #LotsOfSocks пользователи публикуют в Facebook и Twitter.

Отмечается, что в мире с синдромом Дауна рождается каждый 700 ребенок, а в Украине сейчас живет около 19 тысяч людей

К акции присоединились и украинские политики. В частности, Роман Бессмертный , Лев Парцхаладзе и Ирина Геращенко.