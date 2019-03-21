Facebook обнародовал, кто из кандидатов сколько заплатил за рекламу, - "Честно"

21 марта, 2019, 13:00

Facebook показал, сколько заплатили кандидаты в президенты Украины за рекламу в социальной сети

Об этом сообщает общественное движение "Честно" в Facebook.

Отмечается, что самое дорогое сообщение, которое удалось найти - от страницы "Я за Тимошенко - фанклуб" прорекламировали на сумму между $ 10-15 тыс. Посты с официальной страницы Тимошенко рекламируют по $ 1-5 тыс.

Иногда кандидаты больше вкладываются в антирекламу конкурентов. Например, самое дорогое сообщение на странице Александра, Вилкула, посвященное критике Порошенко. За него заплатили от $ 500-999. Все остальные сообщения на его странице дешевле.

Как рассказали в "Честно", значительные объемы рекламы также у Юрия Деревянко. Часть сообщений стоила кандидату $ 1-5 тыс. Аналогичные по цене сообщения есть и от страницы "Порошенко2019".

"Инна Богословская (или кто-то от ее имени) платит за рекламу в российских рублях", - добавили в общественном движении.

В части случаев Facebook уже даже начал обнародовать информацию о том, кто платит за рекламу. Так в случае с официальной страницей Тимошенко рекламу оплачивает ООО "Современные рекламные решения".