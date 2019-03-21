Еврокомиссия одобрила синхронизацию украинской энергосистемы с европейской - Порошенко

21 марта, 2019, 15:03

Европейская комиссия одобрила синхронизацию украинского энергетического рынка с европейским

Об этом заявил президент Петр Порошенко журналистам в Брюсселе в среду вечером, сообщает Интерфакс-Украина.

"Хочу поблагодарить Еврокомиссии о утвержденном вчера приложении №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, которое позволяет синхронизировать энергетические рынки... Это интеграция Украины в секторный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов - от недопущения "Северного потока-2" и до строительства энергомоста", - сказал он.

Как сообщалось, Кабмин в конце 2018 г. одобрил план мероприятий по синхронизации объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Для этого планируется обеспечить: готовность ТЭС к работе в ENTSO-E, организацию каналов связи для технологического управления ОЭС, строительство воздушных линий и подстанций, сертификацию оператора системы передачи (НЭК "Укрэнерго"), переход на изолированную работу с энергосистемами стран, не входящих в ENTSO-E (РФ, Беларусь), привлечение международной технической помощи.

ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) создана в 2009 году. Она объединила 6 существовавших тогда отраслевых ассоциаций: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA. В эти ассоциации входит 41 системный оператор из 34 стран.

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