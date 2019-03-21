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Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга


фото: uefa.com
Сегодня стартует отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020

Отборочный турнир Евро-2020

1-й тур

21 марта

17:00 - группа I, Казахстан - Шотландия, телеканал "Футбол 2"

19:00 - группа I, Кипр - Сан-Марино, "Футбол 1"

21:45 - группа I, Бельгия - Россия

21:45 - группа C, Северная Ирландия - Эстония

21:45 - группа С, Нидерланды - Беларусь, "Футбол 1"

21:45 - группа E, Словакия - Венгрия

21:45 - группа E, Хорватия - Азербайджан

21:45 - группа G, Израиль - Словения

21:45 - группа G, Северная Македония - Латвия

21:45 - группа G, Австрия - Польша, "Футбол 2"

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