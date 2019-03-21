Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверга
21 марта, 2019, 08:00
Сегодня стартует отборочный турнир футбольного чемпионата Европы-2020
Отборочный турнир Евро-2020
1-й тур
21 марта
17:00 - группа I, Казахстан - Шотландия, телеканал "Футбол 2"
19:00 - группа I, Кипр - Сан-Марино, "Футбол 1"
21:45 - группа I, Бельгия - Россия
21:45 - группа C, Северная Ирландия - Эстония
21:45 - группа С, Нидерланды - Беларусь, "Футбол 1"
21:45 - группа E, Словакия - Венгрия
21:45 - группа E, Хорватия - Азербайджан
21:45 - группа G, Израиль - Словения
21:45 - группа G, Северная Македония - Латвия
21:45 - группа G, Австрия - Польша, "Футбол 2"
- 4 марта главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко назвал имена игроков, которых вызвали для подготовки и участия в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Португалии и Люксембурга 22 и 25 марта. В списке не оказалось Ярослава Ракицкого.
- 15 марта указом Петра Порошенко бразильский форвард "Шахтера" Жуниор Мораес получил украинское гражданство.
- 19 марта главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал форварда "Шахтера" Жуниора Мораеса в национальную команду.
- Одноклубник Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва назвал фаворитов отборочной группы Евро-2020, где сыграют Португалия и Украина.
- 20 марта стало известно, что сборной Украины в отборочном матче Евро-2020 против Португалии из-за травмы не поможет полузащитник Виктор Коваленко.
- Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев не полетел со сборной Украины на отборочный матч Евро-2020 против Португалии.
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