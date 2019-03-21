Это единственная на моей памяти избирательная кампания, когда МВД не является частью избирательной стратегии кого-либо из кандидатов, - Айвазовская

21 марта, 2019, 18:49

Наши наблюдатели обращаются в полицию на местном уровне по поводу нарушений со стороны любого штаба или представителя кандидата

Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала в интервью LB.ua.

"Что касается идентификации министра внутренних дел Арсена Авакова, то он заявляет, что является аполитичным. Очевидно, такая позиция нервирует многих игроков. Поскольку это единственная на моей памяти избирательная кампания, когда МВД не является частью избирательной стратегии кого-либо из кандидатов. В том числе "Народный фронт" не имеет своего кандидата", - заявила Ольга Айвазовская.

"А обвинения в том, что министр "подыгрывает" Тимошенко, абсурдны. Нужно иметь доказательства. Например, если бы МВД реагировал или не реагировал на нарушения со стороны только одной политической группы. Наши наблюдатели обращаются в полицию на местном уровне по поводу нарушений со стороны какого-либо штаба или представителя кандидата. Полиция реагирует в равной степени в отношении всех кандидатов", - добавила координатор Гражданской сети ОПОРА.

Как ранее заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков, МВД не допустит нарушений во время избирательного процесса, а также будет предоставлять кандидатам защиту, а не преференции.

Кроме того, МВД, Нацполиция, ЦИК и ОПОРА сотрудничают для обеспечения общественной безопасности и законности выборов.

Гражданская сеть ОПОРА также проводит серию тренингов об особенностях избирательного законодательства для полицейских по всей стране.