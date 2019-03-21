Экс-президента Бразилии Темера задержали по подозрению во взяточничестве, - Reuters

21 марта, 2019, 18:24

Бывшего президента Бразилии Мишеля Темера задержали в рамках расследования хищения средств при строительстве атомной электростанции Ангра-3

Об этом сообщает Reuters .

Отмечается, что Темер, вероятно, получал взятку через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".

Его адвокат подтвердил арест.

Темер был президентом с 2016 по 2018 год. Он вступил в должность после импичмента Дилмы Руссефф. До этого он занимал должность вице-президента в течение 6 лет.