Экс-президента Бразилии Темера задержали по подозрению во взяточничестве, - Reuters
21 марта, 2019, 18:24
Бывшего президента Бразилии Мишеля Темера задержали в рамках расследования хищения средств при строительстве атомной электростанции Ангра-3
Об этом сообщает Reuters .
Отмечается, что Темер, вероятно, получал взятку через доверенных лиц в обмен на заключение коммерческих контрактов при строительстве атомной электростанции "Ангра-3".
Его адвокат подтвердил арест.
Темер был президентом с 2016 по 2018 год. Он вступил в должность после импичмента Дилмы Руссефф. До этого он занимал должность вице-президента в течение 6 лет.
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